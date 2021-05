09.05.2021 ( vor 6 Tagen )

Berlin (dpa) - Die Deutschen Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 32. Spieltag der Fußball -Bundesliga gesammelt. 3 - In seinem 114. Bundesliga-Spiel insgesamt und seinem 100. für den VfL Wolfsburg gelangen Josip Brekalo zum ersten Mal drei Tore in nur einer Partie. 5 - Siege in Serie gelangen dem BVB z