Chicago: Architekt Helmut Jahn stirbt bei Velounfall Der Planer des Sony Centers in Berlin oder des Messeturms in Frankfurt ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Basler Zeitung vor 12 Stunden - Top





Planer des Sony Centers: Architekt Helmut Jahn stirbt bei Fahrradunfall nahe Chicago Chicago (dpa) - Architekt Helmut Jahn ist tot. Der Planer von Bauwerken wie dem Sony Center in Berlin und dem Messeturm in Frankfurt am Main starb am Samstag bei...

t-online.de vor 15 Stunden - Deutschland