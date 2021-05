Eine Million Dollar für Impfwillige in Ohio – in den USA lassen sich Politiker einiges einfallen, um Bürger zum Immunisieren zu animieren. Dabei sind die...

München/Bayern: Impfstoff-Priorisierung wird in Arztpraxen aufgehoben In Bayern soll die Priorisierung für alle Corona-Impfstoffe in Arztpraxen aufgehoben werden. Schon in wenigen Tagen sollen Ärzte selbst entscheiden dürfen,...

t-online.de vor 3 Tagen - Politik wiwo.de Auch berichtet bei • tagesschau.de