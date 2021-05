13.05.2021 ( vor 1 Woche )



Moderatorin Barbara Schöneberger (47) verkündet am 22. Mai erneut, welches Land "twelve points" beim Moderatorin Barbara Schöneberger (47) verkündet am 22. Mai erneut, welches Land "twelve points" beim Eurovision Song Contest (ESC) aus Deutschland bekommt. Schöneberger übernehme die Punktevergabe zum sechsten Mal, so oft habe dies niemand vor ihr gemacht, teilte der Norddeutsche Rundfunk am Donners 👓 Vollständige Meldung