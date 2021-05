13.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Das gab es bisher in keinem Bundesland: Brandenburgs Digitalagentur hat den Empfang auf 38.000 Kilometern gemessen. Was passiert nun mit dem Funkloch-Atlas? Das gab es bisher in keinem Bundesland: Brandenburgs Digitalagentur hat den Empfang auf 38.000 Kilometern gemessen. Was passiert nun mit dem Funkloch-Atlas? 👓 Vollständige Meldung