rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg: Berlin (ots) - Angesichts der Angriffe auf Synagogen in Deutschland hat der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Berlin,...

EKD - Evangelische Kirche in Deutschland: Hannover (ots) - Zur aktuellen Situation in Israel und Palästina und zu antisemitischen Übergriffen in Deutschland...

Antisemitismus in Deutschland: Botschafter fordert Schutz für israelische Gemeinschaft Nachdem es in mehreren deutschen Städten zu Übergriffen auf jüdische Einrichtungen gekommen ist, fordert der israelische Botschafter in Berlin deutsche...

sueddeutsche.de vor 4 Stunden - Top Auch berichtet bei • t-online.de