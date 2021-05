14.05.2021 ( vor 3 Stunden )

Die sächsische Polizei hat zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag deutlich weniger Einsätze registriert als in den Jahren zuvor. Übereinstimmend berichteten die Polizeidirektionen am Freitag im Zusammenhang mit dem sogenannten Männertag von einem ruhigen Einsatzgeschehen. "Aufgrund des schlechten Wett