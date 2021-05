15.05.2021 ( vor 7 Stunden )



Angesichts eskalierender Gewalt in Nahost und Protesten in Deutschland hat der türkische Moscheeverband Ditib vor Angesichts eskalierender Gewalt in Nahost und Protesten in Deutschland hat der türkische Moscheeverband Ditib vor Antisemitismus und religiös motiviertem Hass... 👓 Vollständige Meldung