15.05.2021 ( vor 1 Tag )



Flugreisen sollen teurer werden, die Kurzstrecken will Kanzlerkandidatin Flugreisen sollen teurer werden, die Kurzstrecken will Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ganz abschaffen. Der Grund liegt nicht nur in Emissionen. Es geht um Kerosin-Subventionen. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will im Falle einer Regierungsübernahme Flugreisen teurer machen und auf di 👓 Vollständige Meldung