Europa zu Gast beim #FreeESC: Amy Macdonald, Milow, Rea Garvey und Ben Dolic singen am Samstag um den Sieg beim zweiten "FREE EUROPEAN SONG CONTEST" ProSieben: Unterföhring (ots) - Das musikalische Europa vereint in Köln: Stefan Raab und ProSieben feiern am 15. Mai 2021, um 20:15 Uhr den zweiten "FREE...

Presseportal vor 4 Tagen - Pressemitteilungen