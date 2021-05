17.05.2021 ( vor 5 Stunden )



Zum 75. Geburtstag des Kultrockers haben es vier Songs von Udo Lindenbergs Best-of-Album "Udopium - Das Beste" in die Musik-Download-Trends geschafft. Mit "Mittendrin" (sieben), "Wieder genauso" (acht), "Kompass" (14) und "Land in Sicht" (19) landen gleich vier Lieder in der Top 20 der offiziellen d Zum 75. Geburtstag des Kultrockers haben es vier Songs von Udo Lindenbergs Best-of-Album "Udopium - Das Beste" in die Musik-Download-Trends geschafft. Mit "Mittendrin" (sieben), "Wieder genauso" (acht), "Kompass" (14) und "Land in Sicht" (19) landen gleich vier Lieder in der Top 20 der offiziellen d 👓 Vollständige Meldung