Ein Lkw-Fahrer hat auf der A1 in Bremen einen großen Teil seiner Ladung an Bierkisten verloren. Unzählige Flaschen gingen zu Bruch. Der Verkehr kam zum Stillstand – viele Autofahrer halfen beim freiräumen. Ein Lastwagenfahrer hat am Montagabend auf der Autobahn 1 nahe Delmenhorst seine Ladung verloren und damit eine vorübergehende Vollsperrung ausgelöst. Der Lkw hatte Bierkisten geladen, die d...