19.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Nach dem Verbot von drei Vereinen, die in Deutschland Geld für eine Stiftung der pro-iranischen Schiiten-Bewegung Hisbollah im Libanon gesammelt haben sollen, ist es in mehreren Bundesländern zu Durchsuchungen gekommen - darunter auch in Hessen. Wie ein Sprecher des Hessischen Landeskriminalamtes de Nach dem Verbot von drei Vereinen, die in Deutschland Geld für eine Stiftung der pro-iranischen Schiiten-Bewegung Hisbollah im Libanon gesammelt haben sollen, ist es in mehreren Bundesländern zu Durchsuchungen gekommen - darunter auch in Hessen. Wie ein Sprecher des Hessischen Landeskriminalamtes de 👓 Vollständige Meldung