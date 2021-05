21.05.2021 ( vor 1 Tag )



Die Corona-Inzidenz in Augsburg liegt laut RKI seit drei Tagen unter der Marke von 100. Damit wächst die Chance auf Lockerungen in der kommenden Woche.