Vor dem Saisonfinale in der 3. Fußball-Liga haben sich nach Angaben der Bundespolizei etwa 2000 bis 3000 Fans von Hansa Rostock vor dem Ostseestadion...

Der 1. FC Union Berlin darf sein letztes Spiel in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga erstmals seit Ende Oktober 2020 wieder vor Zuschauern austragen. Bis...

Etwa 200 Fans haben den FC Hansa Rostock am Wochenende zum Auswärtsspiel nach Unterhaching begleitet. Den Sieg ihres Fußballvereins feierten die Fans...

Dresdener Chaoten randalieren nach Dynamo-Aufstieg Randale in Dresden: Zum Aufstieg von Dynamo haben sich mehrere Tausend Fans am Stadion versammelt. Sie zündeten Pyrotechnik und attackierten die Polizei. Am...

t-online.de vor 6 Tagen - Sport