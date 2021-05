25.05.2021 ( vor 15 Stunden )

München (dpa) - Bayern Münchens Weltfußballer Robert Lewandowski hat die Rekordmarke von Gerd Müller mit 365 Toren in der Fußball Bundesliga noch nicht im Sinn. "Über die 365 Tore von Gerd Müller habe ich noch nicht nachgedacht. Dieser Rekord ist so weit entfernt und noch nicht in meinem Kopf", sagt