25.05.2021 ( vor 2 Stunden )



Mit einer Sommerschule und Förderkursen will der Kultusminister die Lernrückstände der Mit einer Sommerschule und Förderkursen will der Kultusminister die Lernrückstände der Pandemie beseitigen. Das kommt reichlich spät. Was nun passieren muss. 👓 Vollständige Meldung