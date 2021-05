29.05.2021 ( vor 12 Stunden )



Bayerns AfD beginnt an diesem Samstag (9.30 Uhr) mit der Kandidatenwahl für die Landesliste zur Bundestagswahl am 26. September. Die Wahl im mittelfränkischen Greding (Landkreis Roth) bestimmt, in welcher Reihenfolge die Partei Abgeordnete aus Bayern in den nächsten Bundestag entsendet. Für die Spit Bayerns AfD beginnt an diesem Samstag (9.30 Uhr) mit der Kandidatenwahl für die Landesliste zur Bundestagswahl am 26. September. Die Wahl im mittelfränkischen Greding (Landkreis Roth) bestimmt, in welcher Reihenfolge die Partei Abgeordnete aus Bayern in den nächsten Bundestag entsendet. Für die Spit 👓 Vollständige Meldung