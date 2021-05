Der 1. FC Köln steht nach dem 0:1 im Relegations-Hinspiel gegen Holstein Kiel am Samstag im Rückspiel unter großem Druck. Trainer Friedhelm Funkel blickt...

Bundesliga-Relegation - "Noch kein Matchball": Kiel-Coach Werner bleibt vorsichtig Köln (dpa) - Nach der von vielen nicht für möglich gehaltenen Wiederauferstehung seines Teams wollte Ole Werner keinen Druck auf seine körperlich...

t-online.de vor 4 Tagen - Sport Auch berichtet bei • Spiegel