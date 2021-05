Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht auf 18, 1 In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Coronazahlen leicht gestiegen. Sie lag am Sonntag bei 18, 1, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums...

t-online.de vor 1 Stunde - Deutschland Auch berichtet bei • abendblatt.de