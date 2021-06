04.06.2021 ( vor 3 Stunden )

Mit schwarzem Talar und runder Brille hat Carolin Kebekus in ihrer Show Kölns Erzbischof Woelki parodiert. Dabei übte sie scharfe Kritik am System Kirche und wie diese mit der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals umgeht. Komikerin Carolin Kebekus (41) hat am Donnerstag in ihrer ARD-Sendung "Die Caro