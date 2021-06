04.06.2021 ( vor 3 Tagen )



Bei laufendem Betrieb haben augenscheinlich Linksextreme am Freitagmorgen eine Tram der Linie M10 in Prenzlauer Berg angegriffen. Bei laufendem Betrieb haben augenscheinlich Linksextreme am Freitagmorgen eine Tram der Linie M10 in Prenzlauer Berg angegriffen. 👓 Vollständige Meldung