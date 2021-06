05.06.2021 ( vor 6 Stunden )

Bei seiner Reise in die Ukraine irritierte Robert Habeck mit Aussagen zu Waffenlieferungen ins Krisengebiet. Nun legt der Grünen-Chef in einer Interview nach und kritisiert die Bundesregierung. Der Grünenvorsitzende Robert Habeck hat sich erneut gegen Kritik an seinen Äußerungen zu Lieferung bestimmter Defensivwaffen an die Ukraine gewehrt. "Alle reden dauernd von mehr europäischer Souveränität...