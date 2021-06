06.06.2021 ( vor 1 Tag )



Der CDU-Bundesvorsitzende und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die Union beschworen, ihn geschlossen im Kampf um das Kanzleramt zu unterstützen. "Ich will der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden", sagte Laschet am Samstag bei der Landesvertreterversammlung der CDU NRW