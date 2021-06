06.06.2021 ( vor 2 Tagen )



Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat sich bis zum Mittag eine geringere Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat sich bis zum Mittag eine geringere Wahlbeteiligung als 2016 abgezeichnet. Wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte, lag die vorläufige Wahlbeteiligung um 12.00 Uhr bei 22, 4 Prozent. Bei der Landtagswahl 2016 waren es zu diesem Zeitpunkt 25, 0 Prozent g 👓 Vollständige Meldung