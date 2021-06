06.06.2021 ( vor 1 Woche )



Fußball -Drittligist 1. FC Magdeburg hat den nächsten Transfer für die neu Saison getätigt. Der Club vermeldete am Sonntag die Verpflichtung von Jason Ceka vom FC Schalke 04 II. Der 21-jährige Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2023 plus Option. Ceka ist in der Offensive flexibel 👓 Vollständige Meldung