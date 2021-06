06.06.2021 ( vor 23 Stunden )



Wer nächste Woche mit dem Auto in die Werkstatt will, könnte Pech haben: Die IG Metall hat Beschäftigte von Autohäusern und Werkstätten der Marken BMW, Daimler, VW, Audi, Porsche und MAN in Bayern zu Warnstreiks ab Montag aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die 145.000 Beschäftigten der Branche