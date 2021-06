Die CDU ist die klare Siegerin der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Haseloff bleibt Ministerpräsident. Doch mit wem wird die Partei koalieren? Für die FDP ist...

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans bezweifelt, dass CDU und SPD in Sachsen-Anhalt mit nur einer Stimme Mehrheit eine tragfähige Koalition bilden können. Es seien...

Die CDU hat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Linke und SPD fuhren dagegen dem vorläufigen Ergebnis zufolge die...

CDU: Zeit drängt beim neuen Kita-Gesetz Wegen Zeitdruck beim geplanten Kita-Gesetz kommen am Sonntag CDU und SPD zu einem Koalitionsausschuss im niedersächsischen Landtag zusammen. Das kündigte der...

t-online.de vor 3 Tagen - Politik Auch berichtet bei • abendblatt.de