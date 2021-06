07.06.2021 ( vor 6 Tagen )



Der Berlin-Marathon könnte am 26. September als Pilotprojekt mit bis zu 35.000 Läuferinnen und Läufern starten. Entsprechende Planungen in Kooperation mit dem Berliner SenaT stellte Veranstalter SCC-Events am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin vor. Zu dem Pilotprojekt zählen zwei weitere Lau 👓 Vollständige Meldung