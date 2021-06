Abtreibung vor 50 Jahren: »Ich bin bei einer Engelmacherin auf dem Tisch gelandet« Hoffentlich werde ich nicht schwanger: Beim Sex hatten Frauen früher oft nur diesen Gedanken. Alice Schwarzer und zwei Mitstreiterinnen erzählen von ihrem...

Spiegel vor 4 Tagen - Kultur





Protest bei Autobauer: Klimaaktivisten gegen VW - An Bagger und Schienen angekettet Aktivisten, die sich mit Transparenten von Kohlebaggern abseilen: Auf einer Baustelle von Volkswagen in Wolfsburg ist es am Morgen zu ungewöhnlichen Szenen...

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top