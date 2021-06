08.06.2021 ( vor 6 Stunden )



In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen erneut gesunken und liegt nun bei 10, 5. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel vom Dienstagabend hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 11, 0 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gelegen, am Dienstag