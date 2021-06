Brand in Bayern: Über 100 Hunde und Katzen sterben in Tierheim Trauriger Vorfall in Unterfranken: In einem Tierheim bricht ein Feuer aus. Das Gebäude brennt vollständig ab – mehr als 100 Tiere sterben. Bei einem Brand in...

t-online.de vor 1 Tag - Welt Auch berichtet bei • ZEIT Online