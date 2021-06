10.06.2021 ( vor 4 Stunden )

Berlin (dpa) - Eine vollständige Corona- Impfung soll man künftig auch per Smartphone nachweisen können - mit einem digitalen Impfpass , der an diesem Donnerstag an den Start gehen soll. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Einzelheiten dazu in Berlin vorstellen. Die Anwendung namens "CovPass" so