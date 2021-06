10.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Ein 24-jähriger Mann hat in Niedersachsen ein junges Mädchen gegen ihren Willen festgehalten. Die Mutter des Mädchens schöpfte einen Verdacht, wo sie sich befindet. Denn der Mann war kein Unbekannter. Eine 14-Jährige aus Nordhessen ist von einem Bekannten offenbar mehrere Tage in einer Wohnung im niedersächsischen Holzminden festgehalten worden. Das teilte die Polizei in Holzminden am Donnersta... 👓 Vollständige Meldung