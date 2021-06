10.06.2021 ( vor 3 Stunden )



Angesichts der Streikaktionen im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung ihre Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der Branche erneuert. Die Staatssekretärin im Umwelt- und Mobilitätsministerium, Katrin Eder (Grüne) sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag,