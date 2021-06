Domino055 Giffeys Plagiats-Affäre: "Größter Skandal in der deutschen Wissenschaft" https: Es doch offensichtlich, dass weder… https://t.co/PknKCQiveU vor 2 Stunden Prokdus-Gesundheit Giffeys Plagiats-Affäre: "Größter Skandal in der deutschen Wissenschaft" https://t.co/EgAWT63Fjy via @tonline vor 2 Stunden tonline_news "Größter Skandal in der deutschen Wissenschaft" https://t.co/G0kTrcXU3d vor 4 Stunden