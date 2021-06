11.06.2021 ( vor 14 Stunden )



Meckenheim (dpa) - Nach einer mutmaßlichen Entführung in Meckenheim bei Bonn sucht die Polizei weiter nach einer vermissten Mutter und ihrem dreijährigen Sohn. Auch am Freitag fehlten von der 34-Jährigen und dem Jungen jede Spur, wie die Polizei mitteilte. Der zunächst festgenommene Ehemann wurde am