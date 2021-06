12.06.2021 ( vor 5 Stunden )

Die offenen Impfangebote mit dem Impfstoff von Astrazeneca in den Impfzentren in Neumünster und Husum sind gut angelaufen. Bis Freitagmittag waren alle 300 zur Verfügung stehenden Dosen in Neumünster vergriffen, teilte das Gesundheitsministerium mit. "Die Rückmeldungen aus Neumünster sind phänomenal