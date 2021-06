Viel Sonne und Temperaturen bis 30 Grad

14.06.2021 ( vor 10 Stunden )



Die neue Woche in Berlin und Brandenburg startet mit viel Sonne und sommerlichen Die neue Woche in Berlin und Brandenburg startet mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen . Erst gegen Abend ziehen am Montag einzelne Wolken am Himmel auf, davor gibt es Sonne satt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad. De 👓 Vollständige Meldung