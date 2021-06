15.06.2021 ( vor 3 Stunden )



Ein unter Drogen stehender Autofahrer ist in Berlin-Spandau festgenommen worden. Polizeibeamte fanden bei dem 40-Jährigen am späten Montagabend ein kleines... Ein unter Drogen stehender Autofahrer ist in Berlin-Spandau festgenommen worden. Polizeibeamte fanden bei dem 40-Jährigen am späten Montagabend ein kleines... 👓 Vollständige Meldung