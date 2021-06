17.06.2021 ( vor 14 Stunden )



In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 5, 1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Mittwoch waren es noch 5, 2 und am Dienstag 6, 7 gewesen. Binnen 24 Stunden wurden in Sachsen-Anha In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 5, 1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Mittwoch waren es noch 5, 2 und am Dienstag 6, 7 gewesen. Binnen 24 Stunden wurden in Sachsen-Anha 👓 Vollständige Meldung