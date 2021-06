17.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Rust (dpa) - Gemeinsam in der prallen Sonne auf dem Polizeiboot: Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich am Donnerstag auf dem Rhein ein Bild gemacht von der deutsch- Rust (dpa) - Gemeinsam in der prallen Sonne auf dem Polizeiboot: Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich am Donnerstag auf dem Rhein ein Bild gemacht von der deutsch- franz ösischen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Das war nur ein Thema auf der Frühjahrskonferenz im badischen Rust, di 👓 Vollständige Meldung