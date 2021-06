Kit Holden Heute Abend findet ein Fußballspiel statt. https://t.co/yuPVe38ain vor 7 Stunden Tagesspiegel #Schottland ist noch punktlos und steht am Freitag in Wembley unter Druck. Londons Bürgermeister ist nicht gerade g… https://t.co/73OOqZW7Dc vor 8 Stunden Christian Brey RT @TspSport: Schottland ist noch punktlos und steht heute Abend in Wembley gegen den alten Rivalen England unter Druck. Nicht nur in Londo… vor 8 Stunden Tagesspiegel Sport Schottland ist noch punktlos und steht heute Abend in Wembley gegen den alten Rivalen England unter Druck. Nicht nu… https://t.co/6r24Bhsi4U vor 8 Stunden