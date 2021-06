19.06.2021 ( vor 6 Tagen )



Bad Homburg (dpa) - Tennisspielerin Angelique Kerber geht als Nummer vier der Setzliste in ihr Heimturnier in Bad Homburg und trifft zunächst auf eine Qualifikantin. Das ergab die Auslosung nach der verletzungsbedingten Absage der rumänischen Wimbledonsiegerin Simona Halep. Die erste Auflage des Ras Bad Homburg (dpa) - Tennisspielerin Angelique Kerber geht als Nummer vier der Setzliste in ihr Heimturnier in Bad Homburg und trifft zunächst auf eine Qualifikantin. Das ergab die Auslosung nach der verletzungsbedingten Absage der rumänischen Wimbledonsiegerin Simona Halep. Die erste Auflage des Ras 👓 Vollständige Meldung