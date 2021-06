22.06.2021 ( vor 2 Stunden )

Angesichts des möglichen UEFA-Verbots für eine Beleuchtung der Münchner EM- Arena in Regenbogen -Farben wollen zumindest andere deutsche Stadionbetreiber Zeichen setzen. So sollen wohl die Fußball -Arenen in Frankfurt am Main und Köln am Mittwoch während der EM-Partie der deutschen Mannschaft gegen Mün