24.06.2021 ( vor 1 Woche )



Die Polizei in Kassel hatte eine betrunkene Frau zur Ausnüchterung mit auf das Revier genommen. Wenig später fanden die Beamten die 42-Jährige tot in ihrer Zelle. Eine Obduktion ihrer Leiche soll Klarheit bringen. Eine Frau ist in Kassel in Polizei-Gewahrsam ums Leben gekommen. Mitarbeiter entdeckten die Leiche der 42-Jährigen am Mittwoch bei einer Routinekontrolle in ihrer Zelle, wie Staatsanw... 👓 Vollständige Meldung