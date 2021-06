25.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Berlin (dpa) - In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Berlin (dpa) - In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Bundesrat heute eine Mammut-Tagesordnung mit 135 Punkten zu bewältigen. Darunter sind allein 86 Gesetze aus dem Bundestag - so viele wie nie zuvor in der Geschichte der Länderkammer, wie diese mitteilt. Darunter sind unter anderem 👓 Vollständige Meldung