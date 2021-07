26.06.2021 ( vor 1 Woche )



SPD und Grüne nähern sich in Umfragen immer mehr an. Die Grünen sind auf unter 20 Prozent gefallen, offenbar profitieren die Sozialdemokraten davon. In einer Umfrage zur Bundestagswahl liegen Grüne und SPD wieder fast gleichauf. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, verlieren die Grünen einen Punkt und kommen auf 19 Prozent. Ci... 👓 Vollständige Meldung