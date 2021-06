Polizei kontrolliert Verstöße: Tausende in den Straßen

27.06.2021 ( vor 3 Stunden )

Nach Auseinandersetzungen und Ruhestörungen in den vergangenen Wochen hat die Polizei in Freiburg und in Stuttgart am Wochenende öffentliche Plätze stärker kontrolliert. Die Menschen hielten sich dort weitgehend an die Regeln , wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In Heidelberg wurden Polizisten am