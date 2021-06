28.06.2021 ( vor 5 Stunden )



Die neue Woche startet in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst mit viel Sonne und vereinzelten Quellwolken am Montagnachmittag. Gegen Abend steigt aber das Schauer- und Gewitterrisiko besonders in Hamburg und an der Elbe an, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Die neue Woche startet in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst mit viel Sonne und vereinzelten Quellwolken am Montagnachmittag. Gegen Abend steigt aber das Schauer- und Gewitterrisiko besonders in Hamburg und an der Elbe an, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. 👓 Vollständige Meldung